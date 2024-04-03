Приходько Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Приходько Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич

Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1887

Сын: Приходько Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Приходько Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Приходько Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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