Приходько Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Приходько Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич
Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1887
Сын: Приходько Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Приходько Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Приходько Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Приходько Григорий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно