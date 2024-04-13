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Бронивецкий Петр Александрович
Бронивецкий Петр Александрович
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Древо
Место рождения
Лесозаводск
, Лесозаводский, Приморский край
Дата рождения
1910
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Бронивецкий (Бранивецкий) Александр (Пинхас (Пинка)) Николаевич
1878 г.р.
Мать
Приходько Анастасия Григорьевна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Бронивецкий Александр Николаевич
Мать:
Приходько Анастасия Григорьевна
Лесозаводск
, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
1996
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