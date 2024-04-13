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Бронивецкий Петр Александрович

Место рождения

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бронивецкий Александр Николаевич

Мать: Приходько Анастасия Григорьевна

Лесозаводск, Лесозаводский, Приморский край
Смерть
1996
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