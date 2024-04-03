Приходько Григорий Афанасьевич
Место рожденияКрапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Приходько Афанасий
Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Приходько Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Приходько Парасковья
Крапивна, Дмитровской волости Конотопсого уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1887
Сын: Приходько Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Приходько Парасковья
Рождение ребёнка
1889
Сын: Приходько Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Приходько Парасковья
Рождение ребёнка
1896
Сын: Приходько Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Приходько Парасковья
Смерть
Неизвестно