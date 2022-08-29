Баксанов Иван 2
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Баксанов Семен
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1723
Сын: Баксанов Софрон
Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Кушпелева (Баксанова) Матрона
Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пономарева (Баксанова) Евфросинья
Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Смерть
Неизвестно