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Баксанов Иван 2

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Баксанов Семен

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Баксанов Софрон

Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Кушпелева (Баксанова) Матрона

Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пономарева (Баксанова) Евфросинья

Мать ребёнка: Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Смерть
Неизвестно

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