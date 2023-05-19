Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Троицкое
Рождение ребёнка
1723
Сын: Баксанов Софрон
Отец ребёнка: Баксанов Иван 2
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Кушпелева Матрона
Отец ребёнка: Баксанов Иван 2
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Пономарева Евфросинья
Отец ребёнка: Баксанов Иван 2
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Иван 2
Смерть
Неизвестно