Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Бочкарева) Евфросинья Петровна

Место рождения

Троицк, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1700 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
с. Троицкое
Рождение ребёнка
1723

Сын: Баксанов Софрон

Отец ребёнка: Баксанов Иван 2

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Кушпелева Матрона

Отец ребёнка: Баксанов Иван 2

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Пономарева Евфросинья

Отец ребёнка: Баксанов Иван 2

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Иван 2

Смерть
Неизвестно