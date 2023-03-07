Кушпелева (Баксанова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушпелева (Баксанова) Матрона

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Место рождения

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

1702 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Баксанов Иван 2

Мать: Баксанова Евфросинья Петровна

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1751

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Рождение ребёнка
1755

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Рождение ребёнка
1757

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Рождение ребёнка
1760

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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