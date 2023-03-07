Кушпелева (Баксанова) Матрона
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Баксанов Иван 2
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1751
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Рождение ребёнка
1755
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вознесенский острожек, д. Кыстыму
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1757
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вознесенский острожек, д. Кыстыму
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1760
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Вознесенский острожек, д. Кыстыму
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно