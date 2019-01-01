село Верхний Кунгур, село Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верхний Кунгур

Ординский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
3955Верх-Кунгур, дер.при рч. Кунгуре.1083899256314

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Ординская волость
1326. Верх-Кунгур, деревня бывшая государственная, при речке Кунгуре, дворов 141, жителей 705, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Ординская волость
25) д. Верх-Кунгур на р. Кунгурке, церк.-прих. шк.Верх-Кунгурское общество176499533Бывшие государственныеПравославныеРусские1125

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Ординский район
347374Верхний Кунгурсело57°10'00"56°52'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Ординский муниципальный район, Ординское сельское поселение
57638428111с Верхний Кунгурсело
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