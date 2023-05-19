Баксанов Софрон
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Баксанов Иван 2
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1747
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
1749
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно