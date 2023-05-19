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Баксанов Софрон

Место рождения

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

1702 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Баксанов Иван 2

Мать: Баксанова Евфросинья Петровна

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Верх Кунгура
Рождение ребёнка
1747

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1749

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Кунгур, Ординский муниципальный район, Пермский край
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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