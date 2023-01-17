Троицк
Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3991Троицкое (Старый Посад), сел.при р. Ирени.9727103365454Церковь православная 1. Сельское училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1387. Троицкое (Старый Посад), село бывшее государственное, при реке Ирени, дворов 83, жителей 415, церковь православная, школа, лавка, ярмарка, торжок
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
696099Троицксело57°19'00"56°47'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630443196с Троицксело