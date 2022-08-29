Баксанов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баксанов Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Баксанов Степан
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1669
Сын: Баксанов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1682
Сын: Баксанов Иван 1
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Баксанов Иван 2
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)