Баксанов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баксанов Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Баксанов Степан

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1669

Сын: Баксанов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1682

Сын: Баксанов Иван 1

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Баксанов Иван 2

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)

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