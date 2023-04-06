Баксанов Иван 1
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Баксанов Семен
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1715
Сын: Баксанов Осип
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1724
Сын: Баксанов Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1728
Сын: Баксанов Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Смерть
1730
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)