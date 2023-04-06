Баксанов Иван 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанов Иван 1

Баксанов Иван 1

avatar

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1682

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Баксанов Семен

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1715

Сын: Баксанов Осип

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1724

Сын: Баксанов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1728

Сын: Баксанов Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Смерть
1730
Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close