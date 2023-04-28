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Баксанов Осип

Место рождения

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1715

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Баксанов Иван 1

Мать: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1734

Сын: Баксанов Андрей

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Гомзикова Ирина

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Воробьева Устинья

Мать ребёнка: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Ларионовна

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1757

Сын: Баксанов Анисим

Мать ребёнка: Баксанова Ирина Ларионовна

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баксанова Ирина Ларионовна

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