Баксанов Осип
Место рождения
Дата рождения1715
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Баксанов Иван 1
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1734
Сын: Баксанов Андрей
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Гомзикова Ирина
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Воробьева Устинья
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Ларионовна
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1757
Сын: Баксанов Анисим
Мать ребёнка: Баксанова Ирина Ларионовна
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно