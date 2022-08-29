Баксанова (Вопшинова) Ирина Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова (Вопшинова) Ирина Ларионовна

Баксанова (Вопшинова) Ирина Ларионовна

Место рождения

ильинский острожек

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

ильинский острожек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Осип

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Баксанова) Пелагея

Отец ребёнка: Баксанов Осип

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1757

Сын: Баксанов Анисим

Отец ребёнка: Баксанов Осип

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.