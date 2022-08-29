Баксанова (Вопшинова) Ирина Ларионовна
Место рожденияильинский острожек
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
ильинский острожек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Осип
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Баксанова) Пелагея
Отец ребёнка: Баксанов Осип
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1757
Сын: Баксанов Анисим
Отец ребёнка: Баксанов Осип
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Смерть
Неизвестно