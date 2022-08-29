Воробьева (Баксанова) Устинья
Место рождения
Дата рождения1740
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Баксанов Осип
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1759
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности