Воробьева (Баксанова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Баксанова) Устинья

Место рождения

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Баксанов Осип

Мать: не указана

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1759

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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