Баксанов Зиновий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно