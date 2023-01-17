Баксанов Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанов Зиновий

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Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1645 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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