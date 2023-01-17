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Баксанов Иван

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Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1645

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1669 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: Баксанов Зиновий

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1667

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1669

Сын: Баксанов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1679

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Кунгурский уезд, Ильинский острожек, Починки
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Смерть
Неизвестно
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