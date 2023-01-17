Баксанов Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1645
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: Баксанов Зиновий
Мать: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1667
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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Рождение ребёнка
1669
Сын: Баксанов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда)
Рождение ребёнка
1679
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Ильинский острожек, Починки
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Смерть
Неизвестно