Карганский Константин Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.06.1881 ст.
Дата смертиОколо ?.02.1920
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881 ст.
Крещение
20.06.1881 ст.
Воспреемниками при крещении были села Вишневой Поляны священник Пётр Ахрамовский и села Биляр-озера священника Владимира Карганского дочь девица Лидия.
Образование
По 1893
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1893/4 учебного года: Карганский Константин окончил I класс ЧДУ по I разряду. Удостоен пе... Показать все
Образование
По 1894
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1893/4 учебного года: Карганский Константин окончил II класс ЧДУ по I разряду. Удостоен п... Показать все
Образование
По 17.06.1895 ст.
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1894/5 учебного года: Карганский Константин окончил III класс ЧДУ по II разряду. Удостоен... Показать все
Образование
По 22.05.1896 ст.
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1895/6 учебного года: Карганский Константин окончил IV класс ЧДУ по II разряду. Удостоен ... Показать все
Образование
С ?.09.1896 по 1899 ст.
Обучение в Казанской Духовной семинарии. В 1829 г. в семинарию стали принимать только лучших выпускников духовных училищ, а срок обучения сократился до 6 лет. Общеобразовательный характер обучения бы... Показать все
Посвящение в духовный сан
22.04.1899 ст.
Работа или профессия
С 23.04.1899 по 18.11.1900 ст.
Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Дмитриевское – Церковь во имя Казанской Божией Матери Священник –Александр Иванов Далматов, 38 лет, окончил курс Семинарии по II разряду, законоучитель земской школы, с 1884 года в сане, с 1887... Показать все
Работа или профессия
С 19.11.1900 по 05.07.1904 ст.
Старая Хурада, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Псаломщик с. Хурады, Спасского уезда, Карганский исключен из духовного звания, 5 июля.
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Мукусева Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна
Упоминание
1905
Упомянут в ведомости о возврате членских взносов из Эмиритальной кассы за 1904 год: "Заштатному псаломщику, Константину Карганскому - 15 руб. 75 коп".
Военная награда
23.05.1916 ст.
Повышение чина и награждение Георгиевским орденом унтер-офицера 94-го пехотного запасного батальона Государем Императором (Высочайший приказ).
Военная служба
С 24.05.1916 ст.
Прапорщик 15-го пехотного Шлиссельбурского полка
Лечение в госпитале
13.06.1916 ст.
Полтава, Полтавська область
157 сводный эвакуационный госпиталь (Полтава), Дармия (?) Лечение от неврастении
Смерть
Около ?.02.1920
Омск, город Омск, Омская область
Расстрелян как белый офицер армии адмирала Колчака