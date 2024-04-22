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Карганский Константин Владимирович

Место рождения

Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.06.1881 ст.

Дата смерти

Около ?.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881 ст.

Отец: Карганский Владимир Михайлович

Мать: Карганская Варвара Яковлевна

Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
20.06.1881 ст.
Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемниками при крещении были села Вишневой Поляны священник Пётр Ахрамовский и села Биляр-озера священника Владимира Карганского дочь девица Лидия.
Образование
По 1893
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1893/4 учебного года: Карганский Константин окончил I класс ЧДУ по I разряду. Удостоен пе... Показать все
Образование
По 1894
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1893/4 учебного года: Карганский Константин окончил II класс ЧДУ по I разряду. Удостоен п... Показать все
Образование
По 17.06.1895 ст.
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1894/5 учебного года: Карганский Константин окончил III класс ЧДУ по II разряду. Удостоен... Показать все
Образование
По 22.05.1896 ст.
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Разрядный список учеников Чистопольского духовного училища, составленный после годичных испытаний по окончании 1895/6 учебного года: Карганский Константин окончил IV класс ЧДУ по II разряду. Удостоен ... Показать все
Образование
С ?.09.1896 по 1899 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Обучение в Казанской Духовной семинарии. В 1829 г. в семинарию стали принимать только лучших выпускников духовных училищ, а срок обучения сократился до 6 лет. Общеобразовательный характер обучения бы... Показать все
Посвящение в духовный сан
22.04.1899 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 23.04.1899 по 18.11.1900 ст.
Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
село Дмитриевское – Церковь во имя Казанской Божией Матери Священник –Александр Иванов Далматов, 38 лет, окончил курс Семинарии по II разряду, законоучитель земской школы, с 1884 года в сане, с 1887... Показать все
Работа или профессия
С 19.11.1900 по 05.07.1904 ст.
Старая Хурада, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Псаломщик с. Хурады, Спасского уезда, Карганский исключен из духовного звания, 5 июля.
Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Мукусева Зоя Константиновна

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Васильевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
1905
Упомянут в ведомости о возврате членских взносов из Эмиритальной кассы за 1904 год: "Заштатному псаломщику, Константину Карганскому - 15 руб. 75 коп".
Военная награда
23.05.1916 ст.
Повышение чина и награждение Георгиевским орденом унтер-офицера 94-го пехотного запасного батальона Государем Императором (Высочайший приказ).
Военная служба
С 24.05.1916 ст.
Прапорщик 15-го пехотного Шлиссельбурского полка
Лечение в госпитале
13.06.1916 ст.
Полтава, Полтавська область
157 сводный эвакуационный госпиталь (Полтава), Дармия (?) Лечение от неврастении
Смерть
Около ?.02.1920
Омск, город Омск, Омская область
Расстрелян как белый офицер армии адмирала Колчака
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