Карганский Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1841 ст.
Дата смерти27.03.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1841 ст.
Крещение
13.07.1841 ст.
Посвящение в духовный сан
1864
Работа или профессия
С 01.11.1877 по 03.09.1895 ст.
Священник Преображенской церкви села Биляр-озера.
Рождение ребёнка
17.06.1881 ст.
Сын: Карганский Константин Владимирович
Мать ребёнка: Карганская Варвара Яковлевна
Награда
1888
Награжден набедренником
Работа или профессия
С 04.09.1895 по 01.03.1900 ст.
Кутема, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Священник Церкви во имя Богоявления Господня села Кутемы. Священник – Владимир Михайлович Карганский, 57 лет, окончил курс Казанской Духовной Семинарии по II разряду, законоучитель, с 1864 года в сан... Показать все
Работа или профессия
С 01.03.1900 по 04.02.1905 ст.
Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перемещены: Священники с. Кутемы, Чистопольского уезда, Карганский и с. Салмани, Спасскаго уезда, Дьяконовъ - одинъ на место другого, 1 марта. Уволен священник села Салман, Спасского уезда, Карганск... Показать все
Упоминание
1906
Упомянут в ведомости о выдаче пенсий из Эмеритальной кассы в 1906 году: "Заштатному священнику Владимиру Карганскому - 56 руб. 33 коп".
Упоминание
С 1908 по 1915
Выдача пенсии заштатному священнику Владимиру Карганскому - 40 рублей (ежегодно?).
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карганская Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Карганская Варвара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1916 ст.
Правление Эмеритальной кассы имеет честь довести до сведения духовенства, что в первой половине 1916 г. скончался заштатный священник Владимир Карганский, 27 марта.