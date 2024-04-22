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Карганский Владимир Михайлович

Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.07.1841 ст.

Дата смерти

27.03.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1841 ст.

Отец: Карганский Михаил Кузьмич

Мать: Карганская Татьяна Егоровна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
13.07.1841 ст.
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Посвящение в духовный сан
1864
Работа или профессия
С 01.11.1877 по 03.09.1895 ст.
Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Священник Преображенской церкви села Биляр-озера.
Рождение ребёнка
17.06.1881 ст.

Сын: Карганский Константин Владимирович

Мать ребёнка: Карганская Варвара Яковлевна

Биляр-Озеро, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Награда
1888
Награжден набедренником
Работа или профессия
С 04.09.1895 по 01.03.1900 ст.
Кутема, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Священник Церкви во имя Богоявления Господня села Кутемы. Священник – Владимир Михайлович Карганский, 57 лет, окончил курс Казанской Духовной Семинарии по II разряду, законоучитель, с 1864 года в сан... Показать все
Работа или профессия
С 01.03.1900 по 04.02.1905 ст.
Салманы, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Перемещены: Священники с. Кутемы, Чистопольского уезда, Карганский и с. Салмани, Спасскаго уезда, Дьяконовъ - одинъ на место другого, 1 марта. Уволен священник села Салман, Спасского уезда, Карганск... Показать все
Упоминание
1906
Упомянут в ведомости о выдаче пенсий из Эмеритальной кассы в 1906 году: "Заштатному священнику Владимиру Карганскому - 56 руб. 33 коп".
Упоминание
С 1908 по 1915
Выдача пенсии заштатному священнику Владимиру Карганскому - 40 рублей (ежегодно?).
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карганская Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Карганская Варвара Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карганская Варвара Яковлевна

Смерть
27.03.1916 ст.
Правление Эмеритальной кассы имеет честь довести до сведения духовенства, что в первой половине 1916 г. скончался заштатный священник Владимир Карганский, 27 марта.
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