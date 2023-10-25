Карганская Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1841 ст.
Сын: Карганский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Карганский Михаил Кузьмич
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно