Карганская Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карганская Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1841 ст.

Сын: Карганский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Карганский Михаил Кузьмич

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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