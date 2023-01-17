село Большой Толкиш, село Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большой Толкиш

Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3216Большой Толкиш (Архангельское), с. каз.при рч. Толкише.2435186550660Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Больше-Толкишевская волость
1459. Б. Толкиш (Дмитриевское), село бывшее государственное, при речке Толкише, дворов 260, жителей 1514, 2 церкви православных, лавка

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Больше-Толкишевская волость
с. Дмитриевское, Больше-Толкишевскойсм. с. Толкиш Большой.
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с. Толкиш Большой, Больше-Толкишевскойрусские2308
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Чистопольский район
142816Большой Толкишсело55°21'51°05'N-39-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Большетолкишское сельское поселение
92659409101с Большой Толкишсело
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