Большой Толкиш
Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3216Большой Толкиш (Архангельское), с. каз.при рч. Толкише.2435186550660Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1459. Б. Толкиш (Дмитриевское), село бывшее государственное, при речке Толкише, дворов 260, жителей 1514, 2 церкви православных, лавка
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Дмитриевское, Больше-Толкишевскойсм. с. Толкиш Большой.Показать скан
с. Толкиш Большой, Больше-Толкишевскойрусские2308Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142816Большой Толкишсело55°21'51°05'N-39-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский муниципальный район, Большетолкишское сельское поселение
92659409101с Большой Толкишсело
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