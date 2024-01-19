Васильева Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1903
Дочь: Мукусева Зоя Константиновна
Отец ребёнка: Карганский Константин Владимирович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1936
Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)