Васильева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Екатерина Васильевна

Место рождения

Пролей-Каша, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Пролей-Каша, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: Мукусева Зоя Константиновна

Отец ребёнка: Карганский Константин Владимирович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1936
Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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