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Зыкин Фёдор Агееич

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Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Зыкин Агей Кирилович

Мать: Зыкина Анна Никитина

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Зыкин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Зыкин Демид Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Зыкин Елисей Фёдорович

Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Поскрёбышева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1786
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