Зыкин Фёдор Агееич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Зыкин Агей Кирилович
Мать: Зыкина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Поскрёбышева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Зыкина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1786