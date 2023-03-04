Зыкина (Шмакова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Поскрёбышева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Фёдор Агееич
Смерть
После 1795