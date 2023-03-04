Зыкина (Шмакова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина (Шмакова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Зыкин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Зыкин Демид Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Зыкин Елисей Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Поскрёбышева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Агееич

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Фёдор Агееич

Смерть
После 1795
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