Зыкин Демид Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Зыкин Фёдор Агееич
Мать: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Зыкина Степанида Савинова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Демидовна
Мать ребёнка: Зыкина Степанида Савинова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Зыкин Григорий Деомидович
Мать ребёнка: Зыкина Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795