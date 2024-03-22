Зыкин Демид Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыкин Демид Фёдорович

Зыкин Демид Фёдорович

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Зыкин Фёдор Агееич

Мать: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Зыкин Семён Деомидович

Мать ребёнка: Зыкина Степанида Савинова

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Демидовна

Мать ребёнка: Зыкина Степанида Савинова

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Зыкин Григорий Деомидович

Мать ребёнка: Зыкина Ирина Михайловна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Степанида Савинова

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close