Зыкин Андрей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Зыкин Фёдор Агееич
Мать: Зыкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зыкин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зыкин Яков Андреевич
Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина Марья Аксентева
Смерть
После 1795