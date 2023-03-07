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Зыкин Андрей Фёдорович

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Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Зыкин Фёдор Агееич

Мать: Зыкина Евдокия Ивановна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зыкин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зыкин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Зыкин Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зыкин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Зыкина Марья Аксентева

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Марья Аксентева

Смерть
После 1795
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