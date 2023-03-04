Зыкина Марья Аксентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Марья Аксентева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Зыкин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зыкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Зыкин Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Зыкин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Андрей Фёдорович

Смерть
1783
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