Зыкина Марья Аксентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зыкин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Зыкин Яков Андреевич
Отец ребёнка: Зыкин Андрей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783