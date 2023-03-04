Зыкина (Ашихмина) Анна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Сын: Зыкин Фёдор Агееич
Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Васса Агеева
Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Марья Агеева
Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Агей Кирилович
Смерть
После 1765