Зыкина (Ашихмина) Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина (Ашихмина) Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Зыкин Фёдор Агееич

Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Васса Агеева

Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Марья Агеева

Отец ребёнка: Зыкин Агей Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Агей Кирилович

Смерть
После 1765
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