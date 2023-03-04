Зыкин Агей Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Зыкин Кирил Кирилович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Зыкин Иван Агев
Рождение ребёнка
1722
Сын: Зыкин Фёдор Агееич
Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Васса Агеева
Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Марья Агеева
Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина Анна Никитина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765