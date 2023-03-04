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Зыкин Агей Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Зыкин Кирил Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Зыкин Иван Агев

Мать ребёнка: не указана

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Сын: Зыкин Фёдор Агееич

Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Васса Агеева

Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Марья Агеева

Мать ребёнка: Зыкина Анна Никитина

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Анна Никитина

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
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