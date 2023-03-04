Зыкин Кирил Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смерти1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Зыкин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1692
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Зыкин Агей Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Зыкин Иван Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1728