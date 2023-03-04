Зыкин Кирил Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкин Кирил Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

1728

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Зыкин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Зыкин Прокоп Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Зыкин Емельян Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Зыкин Агей Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Зыкин Иван Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1728
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