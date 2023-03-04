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Зыкин Иван Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Зыкин Кирил Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Зыкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина Акилина Поликарповна

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1744
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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