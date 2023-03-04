Зыкин Иван Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Зыкин Кирил Кирилович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Зыкин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зыкина Акилина Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1744