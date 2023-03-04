Зыкина (Бледных) Акилина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Зыкин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Иван Кирилович
Смерть
После 1763