Зыкина (Бледных) Акилина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина (Бледных) Акилина Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Зыкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Зыкин Иван Кирилович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Иван Кирилович

Смерть
После 1763
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