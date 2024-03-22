(Зыкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зыкина) Татьяна Ивановна

(Зыкина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Зыкин Иван Кирилович

Мать: Зыкина Акилина Поликарповна

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Порошин Давид Пантелемонович

Отец ребёнка: Порошин Пантелей Павлович

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Порошин Мирон Пантелемонович

Отец ребёнка: Порошин Пантелей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порошин Пантелей Павлович

Смерть
После 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close