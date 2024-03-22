(Зыкина) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Зыкин Иван Кирилович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Порошин Давид Пантелемонович
Отец ребёнка: Порошин Пантелей Павлович
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761
Сын: Порошин Мирон Пантелемонович
Отец ребёнка: Порошин Пантелей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765