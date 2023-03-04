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Порошин Пантелей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Порошин Павел Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Порошин Давид Пантелемонович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Порошин Мирон Пантелемонович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Малютинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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