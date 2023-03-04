Порошин Пантелей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Порошин Павел Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Порошин Давид Пантелемонович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Порошин Мирон Пантелемонович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763