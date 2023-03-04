Зыкин Емельян Кирилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкин Емельян Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Зыкин Кирил Кирилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Зыкин Фёдор Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1721

Сын: Зыкин Емельян Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зыкин Борис Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1759
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