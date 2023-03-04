Зыкин Емельян Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Зыкин Кирил Кирилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Зыкин Емельян Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1759