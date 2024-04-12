Ладыгина (Огрызкова) Агриппина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 22.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 22.06.1886
ОГА Оренбургской области (ОГАОО) Фонд №173 Опись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catal... Показать все
Бракосочетание
24.07.1905
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1619 (1905) Поручители: Огрызков Г, Конов КМ, Огрызков СФ, Райков М
Рождение ребёнка
07.10.1906
Сын: Ладыгин ??? Иванович
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Андреевич
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и Ладыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Курочкина Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Андреевич
https://infourok.ru/nauchnaya_rabota_sudby_lyudey_v_istorii_strany_i_orenburgskogo_kraya_filatova_kseniya-510408.htm
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Андреевич
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна https://ya.ru/archive/catalog/25624cfb-650d-4af9-8763-f644fb008d95/255
Рождение ребёнка
26.06.1915
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Андреевич
Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл: Александровка (КосмоДамиановская церковь); НовоБогдановка (Михаило-Архангельская церковь); Ново-Михайловка на Току (Михаило-А... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1918
Отец ребёнка: Ладыгин Иван Андреевич
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2341 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел Ново-Богдановка (рождение), Ново-Дмитриевка, Новогеоргиевка (Казанско-Богородицкая цер... Показать все
Смерть
Неизвестно