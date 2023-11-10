Огрызкова Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 22.06.1886
Дочь: Ладыгина Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО) Фонд №173 Опись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catal... Показать все
Место жительства
До 1886
Лески, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
После 1886
Рождение ребёнка
?.06.1890
Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка Восприемники: Гринев СИ, Логачева ДА
Рождение ребёнка
17.11.1891
Сын: Огрызков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Бракосочетание
Неизвестно