Огрызкова Евфимия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огрызкова Евфимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Сын: Огрызков Павел Федорович

Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 22.06.1886

Дочь: Ладыгина Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович

ОГА Оренбургской области (ОГАОО) Фонд №173 Опись №16 Дело №576 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1886 г. https://ya.ru/archive/catal... Показать все
Место жительства
До 1886
Лески, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
После 1886
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Огрызков Иван Федорович

Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 745 (1890) – Новоспасское, Добринка, Александровка Восприемники: Гринев СИ, Логачева ДА
Рождение ребёнка
17.11.1891

Сын: Огрызков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Огрызков Федор Федорович

Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1891) - д Камардиновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огрызков Федор Федорович

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