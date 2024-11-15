деревня Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892) — Familio

Камардиновка

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Комардинова, Комардиновка, Чиняевка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Оренбургской губернии 1892 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоДуш на дворПри какой реке или урочищеОт уездного городаОт волостного правленияВерст до станового приставаУчреждения
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
Д. Комардиновка1163593867456Токе1151565Мельница вод. о 2-х постав.

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