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Ладыгин Иван Андреевич

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.07.1905

Жена: Ладыгина Агриппина Федоровна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1619 (1905) Поручители: Огрызков Г, Конов КМ, Огрызков СФ, Райков М
Рождение ребёнка
07.10.1906

Сын: Ладыгин ??? Иванович

Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и Ладыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Курочкина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна

https://infourok.ru/nauchnaya_rabota_sudby_lyudey_v_istorii_strany_i_orenburgskogo_kraya_filatova_kseniya-510408.htm
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ладыгин Петр Иванович

Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна

ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2158 (1915) Восприемники: Лысенков П.Е. и Огрызкова П.Г.
Смерть
Неизвестно
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