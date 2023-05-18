Ладыгин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1905
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1619 (1905) Поручители: Огрызков Г, Конов КМ, Огрызков СФ, Райков М
Рождение ребёнка
07.10.1906
Сын: Ладыгин ??? Иванович
Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1650 (1906) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и Ладыгина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Курочкина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна
https://infourok.ru/nauchnaya_rabota_sudby_lyudey_v_istorii_strany_i_orenburgskogo_kraya_filatova_kseniya-510408.htm
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 1964 (1912) Восприемники: Ладыгин Семен Максимович и девица Ладыгина Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Ладыгина Агриппина Федоровна
ОГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2158 (1915) Восприемники: Лысенков П.Е. и Огрызкова П.Г.
Смерть
Неизвестно