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Ладыгин Федор Иванович

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

16.01.1918

Дата смерти

28.04.1918

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1918

Отец: Ладыгин Иван Андреевич

Мать: Ладыгина Агриппина Федоровна

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Смерть
28.04.1918
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