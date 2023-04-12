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Курочкина Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1911

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911

Отец: Ладыгин Иван Андреевич

Мать: Ладыгина Агриппина Федоровна

https://infourok.ru/nauchnaya_rabota_sudby_lyudey_v_istorii_strany_i_orenburgskogo_kraya_filatova_kseniya-510408.htm
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Резниченко Анна Назаровна

Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Курочкин Валентин Назарович

Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Филатова Антонина Назаровна

Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Назар Сафонович

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