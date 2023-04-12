Курочкина Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
https://infourok.ru/nauchnaya_rabota_sudby_lyudey_v_istorii_strany_i_orenburgskogo_kraya_filatova_kseniya-510408.htm
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Резниченко Анна Назаровна
Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Курочкин Валентин Назарович
Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Филатова Антонина Назаровна
Отец ребёнка: Курочкин Назар Сафонович
Бракосочетание
Неизвестно