Чернакова (Корнеева) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1937
Дата смерти25.04.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937
Отец: Корнеев Николай Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Чернаков Андрей Эльвинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.1977
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Пошехонское кладбище