Чернакова (Корнеева) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Корнеева) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1937

Дата смерти

25.04.1977

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1937

Отец: Корнеев Николай Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Чернаков Андрей Эльвинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
25.04.1977
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Пошехонское кладбище
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