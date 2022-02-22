Чернаков Андрей Эльвинович
Место рожденияАрхангельск, Россия
Дата рождения03.02.1960
Дата смерти22.02.2022
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Архангельск, Россия
Бракосочетание
07.08.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вологда, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.2022
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Козиценское кладбище-2