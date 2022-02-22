Чернаков Андрей Эльвинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернаков Андрей Эльвинович

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Место рождения

Архангельск, Россия

Дата рождения

03.02.1960

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1937 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чернакова Нина Николаевна

Архангельск, Россия
Бракосочетание
07.08.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Рождение ребёнка
23.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, Россия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.02.2022
Вологда, Россия
Похороны
Неизвестно
Вологда, Козиценское кладбище-2
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