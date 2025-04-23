Чернаков Эльвин Константинович 29.09.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернаков Эльвин Константинович

Автор
ГЧ
Чернаков Г.

мужской, родился 29.09.1937, Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

умер 23.02.2025, Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Чернаков Константин Андреевич30.10.1905 г.р.
Мать
Чернакова (Семушина) Ольга Андреевна11.07.1911 г.р.
Дети
Чернаков Андрей Эльвинович03.02.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1937

Отец: Чернаков Константин Андреевич

Мать: Чернакова (Семушина) Ольга Андреевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно

Образование
С 01.09.1955 по 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Высшее | Current education:1

Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Чернаков Андрей Эльвинович

Мать ребёнка: Чернакова (Коренева) Нина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Бракосочетание
24.08.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
24.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
23.02.2025
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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