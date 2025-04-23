Чернаков Эльвин Константинович
мужской, родился 29.09.1937, Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
умер 23.02.2025, Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецЧернаков Константин Андреевич30.10.1905 г.р.
МатьЧернакова (Семушина) Ольга Андреевна11.07.1911 г.р.
Дети
Чернаков Андрей Эльвинович03.02.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1937
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.1955 по 1960
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Чернаков Андрей Эльвинович
Мать ребёнка: Чернакова (Коренева) Нина Николаевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
24.08.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2025