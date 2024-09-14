Ягодина Аграфена Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ягодин Никита Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ягодин Иван Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ягодин Михаил Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ягодин Осип Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ягодин Андрей Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ягодин Николай Лукин
Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров
Смерть
После 1858