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Ягодина Аграфена Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ягодин Никита Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ягодин Иван Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ягодин Михаил Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ягодин Осип Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ягодин Андрей Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ягодин Николай Лукин

Отец ребёнка: Ягодин Лука Петров

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
После 1858

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