Ягодин Никита Лукин
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Ягодин Лука Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ягодина) Наталья Никитина
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ягодин Константин Никитин
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ягодина) Анна Никитина
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ягодин Иван Никитин
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ягодина) Раида Никитина
Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно