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Ягодин Никита Лукин

Место рождения

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Ягодин Лука Петров

Мать: Ягодина Аграфена Родионова

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Александр Никитин

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ягодина) Наталья Никитина

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ягодин Константин Никитин

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ягодина) Анна Никитина

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ягодин Иван Никитин

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ягодина) Раида Никитина

Мать ребёнка: Ягодина Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно

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