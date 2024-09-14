Ягодина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ягодина) Наталья Никитина
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ягодин Константин Никитин
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ягодина) Анна Никитина
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ягодин Иван Никитин
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Ягодина) Раида Никитина
Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин
Смерть
Неизвестно