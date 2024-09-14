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Ягодина Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодин Александр Никитин

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ягодина) Наталья Никитина

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ягодин Константин Никитин

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ягодина) Анна Никитина

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ягодин Иван Никитин

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Ягодина) Раида Никитина

Отец ребёнка: Ягодин Никита Лукин

Смерть
Неизвестно

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