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Ягодин Осип Лукин

Место рождения

д. Фалюково, с. Покровское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ягодин Лука Петров

Мать: Ягодина Аграфена Родионова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ягодина) Александра Осипова

Мать ребёнка: Ягодина Наталья Иванова

Рождение ребёнка
12.10.1856

Дочь: Букаткина (Ягодина) Капитолина Иосифова (Осипова)

Мать ребёнка: Ягодина Наталья Иванова

Смерть
Неизвестно

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