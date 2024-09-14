Ягодин Осип Лукин
Место рожденияд. Фалюково, с. Покровское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ягодин Лука Петров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ягодина) Александра Осипова
Мать ребёнка: Ягодина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
12.10.1856
Дочь: Букаткина (Ягодина) Капитолина Иосифова (Осипова)
Мать ребёнка: Ягодина Наталья Иванова
Смерть
Неизвестно