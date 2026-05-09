Букаткина (Ягодина) Капитолина Осипова
женский, родилась 12.10.1856, Фалюково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
умерла 04.03.1922, д. Инархово, Угличский район, Ярославская область, Россия
ОтецЯгодин Осип Лукин1832 г.р.
МатьЯгодина Наталья Иванова1832 г.р.
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Дети
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Отец: Ягодин Осип Лукин
Мать: Ягодина Наталья Иванова
Дочь: (Букаткина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Сын: Букаткин Николай Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Сын: Букаткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Сын: Букаткин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Сын: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Дочь: (Букаткина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Сын: Букаткин Василий Иванович
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Дочь: (Букаткина) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович
Дочь: (Букаткина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович