Букаткина (Ягодина) Капитолина Осипова 12.10.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Букаткина (Ягодина) Капитолина Осипова

Автор
АН
Никифоров А.

женский, родилась 12.10.1856, Фалюково, Угличский муниципальный район, Ярославская область

умерла 04.03.1922, д. Инархово, Угличский район, Ярославская область, Россия

Отец
Ягодин Осип Лукин1832 г.р.
Мать
Ягодина Наталья Иванова1832 г.р.
Супруги
Букаткин Иван Иванович1855 г.р.
Дети
(Букаткина) Параскева Иванова21.10.1876 г.р.
Букаткин Николай Иванович02.11.1877 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1856

Отец: Ягодин Осип Лукин

Мать: Ягодина Наталья Иванова

Фалюково, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Бракосочетание
13.10.1874

Муж: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
21.10.1876

Дочь: (Букаткина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
02.11.1877

Сын: Букаткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
13.08.1880

Сын: Букаткин Александр Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
12.03.1884

Сын: Букаткин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

д. Инархова, с. Никольское в Слободищах, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Букаткин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
02.01.1891

Сын: Букаткин Иоанн (Иван) Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
03.11.1893

Дочь: (Букаткина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
23.01.1897

Сын: Букаткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: (Букаткина) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
25.08.1900

Дочь: (Букаткина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Букаткин Иван Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
04.03.1922
д. Инархово, Угличский район, Ярославская область, Россия

Причина смерти: от рака желудка

Похороны
Неизвестно
д. Инархово, Угличский район, Ярославская область, Россия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.