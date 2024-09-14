Ягодина Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ягодина) Александра Осипова
Отец ребёнка: Ягодин Осип Лукин
Рождение ребёнка
12.10.1856
Дочь: Букаткина (Ягодина) Капитолина Иосифова (Осипова)
Отец ребёнка: Ягодин Осип Лукин
Смерть
Неизвестно