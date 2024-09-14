Ягодина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодина Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ягодина) Александра Осипова

Отец ребёнка: Ягодин Осип Лукин

Рождение ребёнка
12.10.1856

Дочь: Букаткина (Ягодина) Капитолина Иосифова (Осипова)

Отец ребёнка: Ягодин Осип Лукин

Смерть
Неизвестно

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