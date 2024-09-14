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Ягодин Иван Лукин

Место рождения

д. Фалюково, с. Покровское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ягодин Лука Петров

Мать: Ягодина Аграфена Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодина Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Ягодина) Марья Иванова

Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Ягодина) Вера Иванова

Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ягодина) Раида Иванова

Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ягодин Иван Иванов

Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Ягодина) Александра Иванова

Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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