Ягодин Иван Лукин
Место рожденияд. Фалюково, с. Покровское в Юхти, Угличский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ягодин Лука Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягодина Любовь Гаврилова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Ягодина) Марья Иванова
Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Ягодина) Вера Иванова
Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ягодина) Раида Иванова
Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Ягодин Иван Иванов
Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Ягодина) Александра Иванова
Мать ребёнка: Ягодина Любовь Гаврилова
Смерть
Неизвестно